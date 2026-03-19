بونو يكشف سر تألقه في ركلات ترجيح الهلال ويعلق على فوز المغرب للكان

كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، كواليس تألقه في ركلات الترجيح أمام الأهلي، والتي قادت فريقه للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الهلال المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في لقاء شهد تألق بونو بتصديه لركلتين حاسمتين.

وقال بونو في تصريحات إعلامية: “أهنئ جماهير الهلال على هذا الانتصار، وهدفنا واضح وهو التتويج باللقب في النهاية”، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس يمتلك العديد من الحلول الهجومية.

وكشف الحارس المغربي عن لقطة حاسمة، موضحًا أن زميله ماركوس ليوناردو أخبره مسبقًا بالزاوية التي سيسدد فيها ويندرسون جالينو ركلة الجزاء، وهو ما ساعده على التصدي لها بنجاح.

واختتم بونو حديثه بالإشادة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا، معتبرًا أن هذا الإنجاز جاء بعد انتظار طويل ويستحقه الفريق.