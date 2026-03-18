 وزارة المالية التايلاندية تدرس الاقتراض لدعم الوقود - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 11:29 ص القاهرة
وزارة المالية التايلاندية تدرس الاقتراض لدعم الوقود

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 11:20 ص

قال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس، إن الوزارة تدرس اقتراض مبلغ إضافي من أجل صندوق دعم الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وصرح الوزير للصحفيين، بأن الوزارة تدرس قانونا خاصا لاقتراض أموال لدعم النفط، فضلا عن خفض ضريبة الإنتاج على النفط للمساعدة في تخفيف عبء الدعم عن كاهل الحكومة.

وأضاف إكنيتي، أنه يرغب في أن تحظى الإدارة الجديدة بجميع الخيارات، حيث لا يمكن أن تطبق حكومة تسيير الأعمال هذه الإجراءات.

وتعمل وزارة المالية وهيئة التخطيط الحكومية أيضا على إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات على مواكبة أثر ارتفاع أسعار النفط.

 


