الفلبين وأمريكا تؤكدان مجددا تحالفهما الدفاعي القوي

أكدت الفلبين والولايات المتحدة مجددا على تحالفهما الدفاعي القوي وسط تحديات أمنية إقليمية متطورة.

وترأست القوات المسلحة الفلبينية وقيادة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يومي الخامس والسادس من مارس، اجتماع اللجان الدائمة لمجلس الدفاع المشترك -مجلس المشاركة الأمنية في معسكر أجوينالدو، مؤكدة على التحالف الثنائي القوي وتعزيز التعاون بموجب معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأربعاء.

وبالنيابة عن الوفد الفلبيني، أعرب البريجادير جنرال، باولو تيودورو، مساعد نائب رئيس أركان القوات الجوية الفلبينية لشؤون التخطيط عن تقديره العميق لوفد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الكولونيل أندرو دوبوا، رئيس قسم سياسات جنوب وجنوب شرق آسيا في القوات الجوية الأمريكية لمشاركتهم في الاجتماع.

وأعرب كل من تيودورو ودوبوا على أهمية الحفاظ على الزخم من خلال التنسيق المستمر، مشددين على أن التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الفلبينية والقوات الأمريكية أمر ضروري للبقاء "متكافئين وقادرين" والتعامل مع بعضهم البعض على قدم المساواة وسط التغير التكنولوجي السريع والأنشطة في المنطقة الرمادية والمخاوف الأمنية المعقدة.