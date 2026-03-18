واشنطن بوست: إسرائيل ترى أن إيران لم تنكسر ومستعدة للقتال حتى النهاية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، إن إسرائيل ترى أن إيران "لم تنكسر" وأنها "مستعدة للقتال حتى النهاية".

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تم تداولها في سفارة واشنطن بإسرائيل في 13 مارس الجاري، وأُرسلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب المراسلات فإن التقييم الإسرائيلي يشير إلى أن طهران لم تتراجع رغم مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورغم الغارات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أن إيران ما زالت مستعدة لمواصلة القتال حتى النهاية.

وأوضحت المراسلات أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون في اندلاع احتجاجات داخل إيران، مشيرين إلى ضرورة استعداد الولايات المتحدة لدعم المتظاهرين في حال خروجهم إلى الشوارع، وفقا للصحيفة.

وجاء في وثيقة أن المتظاهرين قد "يتعرضون للقتل" في حال اندلاع احتجاجات، بسبب تفوق الحرس الثوري الإيراني وسيطرته على الوضع.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المراسلات تلخِّص الاجتماعات التي عُقدت يومي 11 و12 مارس بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم من مجلس الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية في إسرائيل.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.