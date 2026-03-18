مسئول إسرائيلي: استهداف وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب في ضربة ليلية

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب في ضربة ليلية على طهران، وذلك، بعد يوم من اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقال المسئول إن إسرائيل لم تتأكد من مصير الوزير الإيراني بعد، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وكان وزير الدفاع إسرائيل كاتس قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل ستواصل استهداف وقتل قيادات إيرانية، مضيفًا في بيان: "أصدرنا أنا ورئيس الوزراء تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة ملاحقة قيادة النظام الإيراني".

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن منع طهران من تطوير برنامجها للأسلحة النووية هو أحد أهداف شن الحرب على إيران قبل أكثر من أسبوعين.

وأسفرت الحرب عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد آخر من كبار المسئولين.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء، مقتل لاريجاني، وهو أعلى شخصية تستهدف منذ بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية بعد خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن نجل لاريجاني ونائبه علي رضا بيات قتلا أيضا في الهجوم الإسرائيلي ليل الاثنين.

ووقعت عمليات القتل هذه في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على انحسار حدة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.