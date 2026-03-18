إنريكي: فوز باريس على تشيلسي كان قريبًا من الكمال

أعرب مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه فريقه أمام تشيلسي، بعد الانتصار بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الباريسي فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ليحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بمجموع 8-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال إنريكي عقب اللقاء: "الكمال في كرة القدم غير موجود، لكن يمكنني القول إن الأداء كان قريبًا منه."

وأوضح المدرب الإسباني أن مواجهة الذهاب لم تكن سهلة، قائلاً: "مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية، خاصة خلال أول 80 دقيقة، لكن بعد تحقيق تلك النتيجة واصلنا الأداء بنفس المستوى في مباراة الإياب."

وأضاف: "في لقاء العودة كنا أكثر دقة في الهجمات المرتدة، وتمكنا من تسجيل هدفين أنهيا المباراة."

وأكد إنريكي أن مفتاح الفوز كان في التوازن التكتيكي: "من الصعب دائمًا السيطرة على مباراة أمام فريق مثل تشيلسي الذي يسعى للتسجيل مبكرًا، لكن المزج بين الهجمات المرتدة والاستحواذ كان حاسمًا."

وتابع: "الدفاع بالكرة أحد أهدافنا الأساسية، وأعتقد أن أداءنا كان رائعًا واستحققنا الفوز."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على مكانة فريقه أوروبيًا، قائلاً: "الجميع، خاصة الفرق المشاركة في دوري الأبطال، يحترمنا بسبب أسلوبنا. هذا الشعور بالاحترام أمر رائع، ونحن متحمسون لما هو قادم في الدور المقبل."