أحمد موسى: وزير الخارجية سيزور واشنطن قريبًا ضمن جهود مصر لوقف الحرب

نقل الإعلامي أحمد موسى تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال حفل الإفطار مع الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أن الوزير أكد وجود اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيزور واشنطن قريبًا ضمن جهود مصر الهادفة إلى وقف الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وإيقاف التصعيد في المنطقة.

وأضاف موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أنه لم تَطلب أي جالية مصرية الإجلاء من أي دولة عربية تضامنًا من المصريين مع هذه الدول، وقرروا أنهم يبقوا، لافتًا إلى أن هذا تعبير منهم يدل على أنهم في بلدهم.

وتابع أن الوزير لفت إلى الترتيبات والتغيرات المرتقبة في المنطقة، مشددًا على أهمية أن يكون العالم العربي طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في أي ترتيبات مستقبلية قبل فرض أي قرارات عليه، والتوصل إلى اتفاقات مشتركة بشأن ما هو مقبل، بما في ذلك إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، بما فيها إسرائيل.

ونوه بأن هناك صدامات محتملة، حوّل فكرة إخلاء المنطقة من السلاح النووي، والولايات المتحدة الأمريكية لم توافق، مشيرًا إلى أن هذا الملف نوقش منذ 30 سنة وشهد توترات بين مصر وأمريكا سابقًا لأنه ملف حاكم، بحسب وصفه.

وأكد أن الرؤية يجب أن تشمل الإقليم كله وليس العالم العربي فقط، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي طرف بمحاولة خلق خلافات، وعدم النظر إلى الشائعات، مشددًا على أهمية التوافق مع توجهات الدولة المصرية وثوابتها.