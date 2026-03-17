توعدت إسرائيل، الثلاثاء، المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي بأنه "لن يفلت من العقاب"، ذلك بعد ساعات من إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات جوية على طهران.

وأكدت إيران مقتل سليماني، لكنها لم تدل بعد بتصريحات رسمية بشأن مصير لاريجاني. وفي حال تأكيده، يُعد غيابه محطة مفصلية لكونه وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، لا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مطلعها، وفق وكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، تتواصل التداعيات الاقتصادية للحرب خصوصا تلك المرتبطة بتقييد الحركة في مضيق هرمز. وفي موقف تحدٍّ، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وضع المضيق لن يعود الى سابق عهده، بينما بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن طلب مساهمة دولية في تأمين المضيق، في ظل عدم التجاوب مع ذلك.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، عن مقتل علي خامنئي ومعه قياديون جلّهم من العسكريين. وأعلنت طهران الأسبوع الماضي انتخاب نجله مجتبى خامنئي خلفا له، لكنه لم يظهر في العلن واكتفى ببيان بثه التلفزيون. وأكد مسؤولون أن المرشد الأعلى الجديد مصاب بجروح.

ومساء الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه مصمم على تعقبه و"تحييده"، وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في كلمة متلفزة: "مجتبى خامنئي... لا نسمعه، ولا نراه، لكن يمكنني أن أقول لكم شيئا واحدا: سنواصل ملاحقة أي شخص يشكل تهديدا لإسرائيل، ولن يفلت من العقاب، سنتعقبه ونجده ونحيّده".

وأكدت إسرائيل صباح الثلاثاء، قتل لاريجاني (68 عاما) الذي كان يحظى بثقة خامنئي الأب، وازداد نفوذه بعد مقتله. واتسمّت تصريحاته أخيرا بنبرة من التحدّي تجاه واشنطن وإسرائيل، وفق الوكالة.

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه باغتيال لاريجاني وغيره من القادة فإن إسرائيل تزعزع هذا النظام أملا بمنح الشعب الإيراني فرصة للتخلص منه، وقال: «إذا ثابرنا على ذلك، فسنمنحهم الفرصة لتقرير مصيرهم بأنفسهم».

وبحسب الوكالة، لم تظهر بعد مؤشرات على نشوء حركة احتجاج ضد السلطات التي نجحت في جمع حشود في مدن عدة الثلاثاء بعد دعواتها إلى مسيرات في مواجهة «مخططات الأعداء» في ليلة يحييها الإيرانيون قبيل حلول رأس السنة الفارسية.