إيران تؤكد رسميا مقتل علي لاريجاني: استشهد مع هؤلاء

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، مقتل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد علي لاريجاني، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيلي.

وقال المجلس، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية رسمية، إن «لاريجاني استُشهد مع نجله مرتضى، ونائب أمن الأمانة علي رضا بيات، ومرافقين».

وكانت إسرائيل قد أعلنت اغتيال علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات جوية على طهران.

وتقول وكالة فرانس برس، إن غياب لاريجاني يُعد غيابه محطة مفصلية لكونه وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، لا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مطلعها.