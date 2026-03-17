دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب إسرائيل من بينها بئر السبع ومحيط مفاعل ديمونة بعد رصد رشقة صاروخية هي التاسعة من إيران الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه الجنوب، وإن منظومة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

ودوت الصفارات في بئر السبع ومستوطنتي عراد وأوفاكيم وجنوب البحر الميت ووادي عربة ومحيط مفاعل ديمونة الإسرائيلي، بعد رصد الصواريخ.

وادعت "القناة 12" العبرية، أنه "تم اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران تجاه جنوب البلاد".

وهذه هي الرشقة التاسعة التي تطلقها إيران تجاه إسرائيل منذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما شديدا على مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات وتحظر نشر فيديوهات حولها إلا بإذن منها، كما تفرض تكتما شديدا على الخسائر البشرية جراء إطلاق الصواريخ.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.