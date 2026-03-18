أرسنال يتأهل لمواجهة سبورتنج لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تغلب نادي أرسنال الإنجليزي على ضيفه، باير ليفركوزن الألماني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق أرسنال.

وتمكن فريق أرسنال من التقدم في النتيجة بالدقيقة 37، إثر تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، من اللاعب، إيبريتشي إيزي.

وفي الدقيقة 63، استلم ديكلان رايس، لاعب أرسنال كرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية، على يسار الحارس، ليعلن عن الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، يتأهل نادي أرسنال الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستغلًا تعادله بهدف لمثله في مباراة الذهاب أمام باير ليفركوزن، على ملعب باي أرينا.

وسيواجه نادي أرسنال فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب الأخير على بودو جليمت النرويجي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع مباراتي ثمن النهائي.