مشاهد من مكان مقتل علي لاريجاني في طهران

بثت قناة العربية، مشاهد لما قالت إنه مكان مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني الذي أُعلن رسميًّا عن مقتله.

وأظهرت المشاهد، بناية حولتها غارة جوية إلى أنقاض، في المنطقة التي قيل إن لاريجاني استهدف بها في طهران.

صور متداولة لمكان مقتل علي لاريجاني



قناة العربية pic.twitter.com/z0veeKl6R9 — العربية (@AlArabiya) March 17, 2026

وسبق أن قالت وكالة فارس الإيرانية، إن لاريجاني قتل بعد استهداف منزل ابنته. وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: «استُهدف الشهيد علي لاريجاني، أحد أبرز المسؤولين في البلاد وأكثرهم حكمة، من قبل الطائرات الحربية الأمريكية والصهيونية في منزل ابنته بمنطقة بارديس، إلى جانب ابنه وأحد نوابه ومجموعة من حراسه الشخصيين».

قبل ذلك، أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، مقتل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد علي لاريجاني، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيلي.

وقال المجلس، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية رسمية، إن «لاريجاني استُشهد مع نجله مرتضى، ونائب أمن الأمانة علي رضا بيات، ومرافقين».

وكانت إسرائيل قد أعلنت اغتيال علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات جوية على طهران.

وتقول وكالة فرانس برس، إن غياب لاريجاني يُعد غيابه محطة مفصلية لكونه وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، لا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مطلعها.