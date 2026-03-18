قتيلان في إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

أكدت الإسعاف الإسرائيلي، سقوط قتيلين على الأقل جراء الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران واستهدف وسط إسرائيل.

وقالت الإسعاف في بيان مقتضب، إن قتيلين سقطا في رامات جان جنوبي تل أبيب، إثر هجومين صاروخيين من إيران.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن القتيلين سقطا بينما كانا يحاولان الوصول إلى أحد الملاجئ.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المواقع وسط إسرائيل إثر الهجوم.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، أن دمارًا وقع في 8 مواقع على الأقل جراء سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المناطق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد الهجوم الإيراني الذي وُصف في إسرائيل بأنه كبير.