هجوم إيراني كبير.. مشاهد لدمار في محطة قطار بإسرائيل بعد ضربة صاروخية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 1:05 ص

بثت وسائل إعلام، مشاهد لأضرار طالت محطة قطار في منطقة تل أبيب الكبرى جراء هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، أن دمارًا وقع في 8 مواقع على الأقل جراء سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المناطق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، وسط تأكيدات بسقوط عدد من المصابين، دون الكشف عن حصيلة إجمالية.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد الهجوم الإيراني الذي وُصف في إسرائيل بأنه كبير.

وبينما لم تعلن إيران عن تفاصيل هذه الضربة، فقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن أحد الصواريخ المستخدمة في الهجوم هو صاروخ انشطاري.

