الإمارات: تعرضنا لـ2001 استهداف من إيران بينها 1672 طائرة مسيرة

أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمسّ سيادتها في ظلّ الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بأنها إرهابية وغادرة.

وقالت الخارجية الإماراتية عبر منصة تويتر، إن الإمارات تشدد على أنها دولة منيعة عصيّة على التهديدات.

وأضافت: «الإمارات لن تقبل، تحت أي ظرف، بالمساس بأمنها أو سلامة أراضيها، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم وعزم لحماية مواطنيها ومقيميها وزوارها، وصون مكتسباتها الوطنية».

وأوضحت أن الخسائر البشرية جراء الاعتداءات الإيرانية بلغت ستة قتلى، وقتيلان من القوات المسلحة وإصابة 157 شخصًا، مشيرة إلى أن البلاد تعرضت بـ2001 استهداف، بواقع 314 صاروخا بالستيا و1672 طائرة مسيرة و15 صاروخ كروز.

وأشارت إلى أن الإمارات تعاملت مع الاعتداءات الإيرانية باحترافية وصلابة وجاهزية كاملة، ونجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراضات الغالبية العظمى من الصواريخ والمسيرات.

ونوهت بأن المواطنين والمقيمين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وأن الشركات تواصل أعمالها، فيما يستمر القطاع السياحي في استقبال الزوار مع الحفاظ على معدلات السلامة.



