هاني أبوريدة يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي لاعب بيراميدز

أجرى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا بـ ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب محمد حمدي إبراهيم، الظهير الأيسر للفريق، عقب تعرضه لإصابة قوية، خلال مباراة بتروجت في بطولة كأس مصر، والتى تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وتعرض محمد حمدي لإصابة قوية في الدقيقة 51 من المباراة التي جمعت فريق بيراميدز أمام بتروجت، في ربع نهائي كأس مصر، وبقى على الأرض قرابة 7 دقائق قبل أن يغادر الملعب في سيارة إسعاف وسط تأثر كبير من المحيطين به.

وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على المتابعة المستمرة لتطورات حالة اللاعب، متمنيًا لمحمد حمدي الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب، كما تمنى السلامة لجميع لاعبي كرة القدم المصرية.

في سياق متصل كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية للاعب.

وقال مصطفى المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي: «محمد حمدي سقط أرضا في كرة مشتركة وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان»

وأضاف: «تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري وسريع، وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات».

وأتم: «تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات الطبية، وحالة اللاعب مطمئنة وكان على وعي كامل خلال خروجه من الملعب».