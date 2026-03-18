الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.





وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمسّ سيادتها في ظلّ الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بأنها إرهابية وغادرة.

وقالت الخارجية الإماراتية عبر منصة تويتر، إن الخسائر البشرية جراء الاعتداءات الإيرانية بلغت ستة قتلى، وقتيلان من القوات المسلحة وإصابة 157 شخصًا، مشيرة إلى أن البلاد تعرضت بـ2001 استهداف، بواقع 314 صاروخا بالستيا و1672 طائرة مسيرة و15 صاروخ كروز.