الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

قالت الجيش الكويتي، إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًّا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعادية.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن «أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».
ودعت الجميع، للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.