65٫6 مليون دولار أرباح الـ نايل سات فى 2025

أعلن اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى نحو 65.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 57.7 مليون دولار فى عام 2024، بزيادة قدرها 7.921 مليون دولار أمريكى، تمثل نسبة نمو بلغت 13.73% عن العام السابق، بما يعكس استمرار الأداء القوى للشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لنايل سات، أمس الأول، والتى جرى خلالها اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح رئيس الشركة أن زيادة الأرباح تعود إلى ارتفاع إجمالى إيرادات الشركة بنحو 5.911 مليون دولار أمريكى، إلى جانب انخفاض إجمالى مصروفات الشركة بنحو 2.010 مليون دولار أمريكى خلال العام، مقارنة بإجمالى مصروفات الفترة المقابلة من العام الماضى، مشيرا إلى أن الجمعية العامة وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.65 سنت لكل سهم عن نتائج أعمال عام 2025.

وأضاف اللواء سامح قته أن نتائج أعمال نايل سات تؤكد استمرار الشركة فى تعزيز خدماتها فى مجال الأقمار الصناعية والبث الفضائى، مع التركيز على تطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائها فى المنطقة.