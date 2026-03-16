النفط يتراجع 3% بعد عبور بعض السفن مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بنحو 3%، بعد أن أبحرت سفن عبر مضيق هرمز، وذلك على الرغم من رفض بعض حلفاء الولايات المتحدة دعوة رئيسها للمساعدة في فتح المضيق وطرح مدير وكالة الطاقة الدولية لإمكان سحب المزيد من احتياطيات الخام لكبح التكاليف المتزايدة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية2.39 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 100.21 دولار للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.21 دولار، أو 5.3 بالمئة، إلى 93.50 دولار للبرميل، وفق وكالة رويترز.

وقال محللون إن أسعار النفط الأمريكية انخفضت دون سعر خام برنت لأسباب عدة منها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية مدعومة بواردات فنزويلا والسحب المرتقب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

وإضافة إلى ذلك، باع متعاملون عقد خام غرب تكساس الوسيط الآجل لشهر أبريل نيسان قبل موعد انتهاء أجله في بورصة نيويورك في 20 مارس الجاري.

وارتفع خام برنت عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2022 في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2022. وبذلك يكون كلا الخامين قد ارتفع بأكثر من 40 بالمئة منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب دعوته للدول للمساعدة في فتح مضيق هرمز، وانتقد عدم حماس بعض الدول لتقديم المساعدة.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن وزراء خارجية التكتل "لا يرغبون" حاليا في توسيع نطاق مهمة البحرية الأوروبية أسبيدس في الشرق الأوسط لتشمل المضيق.

وذكر محللون لدى مؤسسة استشارات الطاقة ريتربوش آند إسوشيتس في مذكرة: "يشهد قطاع النفط عمليات بيع ... على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز تزامنا مع مناشدة ترامب المساعدة في مرافقة الناقلات المبحرة في المضيق".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة "لا تمانع" مرور بعض السفن الإيرانية والهندية والصينية عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي مضيفا أن أي إجراء للتخفيف من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة استمرار الحرب.



