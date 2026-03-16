شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "حكاية نرجس" تطورًا خطيرًا في مجريات القصة، بعدما واصلت المباحث تحقيقاتها مع نرجس وشقيقتها الصغرى هدى، عقب اتهامهما بخطف طفل من إحدى القرى الريفية، فيما فرّ سعد زوج شقيقتها بعد الواقعة.

ورغم خطف ابنها، طلبت والدة الطفل الرضيع من نرجس، أمام المباحث، إعادة طفلها مقابل التنازل عن البلاغ المقدم ضدها، وانتظرت نرجس وشقيقتها عودة سعد بالطفل على أمل الإفراج عنهما، لكن الانتظار طال دون جدوى، ليتم إحالة القضية إلى النيابة.

وأمام النيابة تبدأ أسرار نرجس في الانكشاف أمام عائلتها وزوجها عوني، حيث اكتشف أفراد أسرتها أنها كانت متورطة في خطف أطفال ضمن عصابة ضمت شقيقتها هدى وزوجها سعد على مدار سنوات.

وتصاعدت الصدمة بعدما علمت العائلة أن الطفلين اللذين ادعت نرجس أنهما ابناها ليسا كذلك، وأنها قامت باختطافهما وإلحاقهما بها.

وجاءت الصدمة الأكبر عندما كشف تقرير الطب الشرعي أن نرجس تعاني من العقم، وهو ما شكّل صدمة كبيرة لزوجها عوني، بعدما اكتشف أنها خدعته لسنوات وأوهمته بأنها قادرة على الإنجاب، بل وقامت بتزوير نتائج التحاليل لإقناعه بأنه هو العقيم.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ أخبر وكيل النيابة عوني أنه قد يكون متورطًا بشكل أو بآخر في جرائم الخطف، متسائلًا عن سبب موافقته على تسجيل أطفال ليسوا من صلبه باسمه، ما يثير الشكوك حول علمه بالحقيقة.

وزادت الأزمة تعقيدًا بعد هروب سعد وتسريب تفاصيل القضية إلى وسائل الإعلام، لتتحول الواقعة إلى قضية رأي عام.

مسلسل "حكاية نرجس" يشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، وحمزة العيلي، وتامر نبيل، وسماح أنور، وإلهام وجدي، وهو من تأليف وإخراج سامح علاء.