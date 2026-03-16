افتتاح عرضي سجن اختياري ومتولي وشفيقة بمسرح الطليعة في عيد الفطر المبارك

تقدم فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج سامح بسيوني عرضين جديدين في موسم عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ اعتبارا من ثاني أيام العيد عروض مسرحيتي "سجن اختياري" إخراج باسم كرم، و"متولي وشفيقة" إخراج أمير اليماني، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

ويرفع الستار عن مسرحية "سجن اختياري" في السابعة مساءً بقاعة صلاح عبدالصبور، بينما يبدأ عرض "متولي وشفيقة" في التاسعة مساءً بقاعة زكي طليمات.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، إن افتتاح العرضين يأتي ضمن حرص البيت الفني للمسرح على تقديم أعمال متجددة ومتنوعة تلبي اهتمامات الجمهور بمختلف الأعمار، سواء في القاهرة أو المحافظات، خلال موسم عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد المخرج سامح بسيوني أن البروفات النهائية للعرضين اكتملت، وأن كل التفاصيل جاهزة لتقديم تجربة مسرحية متكاملة للجمهور.

وأوضح أن العرض المسرحي "سجن اختياري" يناقش فكرة السجن النفسي الذي يصنعه الإنسان لنفسه، مستعرضا قيودا مثل الخوف من التغيير، التمسك بالماضي، العادات المقيدة، أو الشعور بالذنب، ويطرح سؤالا جوهريا: هل الإنسان فعلا مسجون أم صنع قيوده بنفسه؟.

"سجن اختياري" بطولة إيهاب محفوظ، يوسف المنصوري، أمل عبدالمنعم، بولا ماهر، نجاة الإمام، عماد صابر، محمود البيطار، سيف مرعي، حسين عشماوي، وأحمد رضا، وتصميم الديكور محمد طلعت، والملابس مي كمال، والإضاءة عز حلمي، وتأليف الموسيقى زياد الهجرسي، ومكياج وفاء مدبولي، والدعاية والسوشيال ميديا محمد فاضل، ومساعد إخراج محمد جمال وادي، ومخرج منفذ صافيناز محمد عبدالله، وتأليف محمود جمال الحديني، وإخراج باسم كرم.

أما العرض المسرحي "متولي وشفيقة"، فيقدم قراءة معاصرة للقصة الشعبية المعروفة بـ"شفيقة ومتولي"، مع التركيز على الصراع النفسي للإنسان مع ماضيه، ويطرح سؤالا جوهريا: هل يستطيع الإنسان الهروب من ماضيه أم يظل أسيرا له؟.

العرض تأليف محمد علي إبراهيم، وبطولة محمد فريد، يسرا المنسي، منه اليمني، دالا حربي، أحمد عودة، تقى طارق، إسلام مصطفى، صلاح السيسي، أحمد راضي، عبدالله شوقي، وجوزيف مجدي، والدعاية يوسف صقر، وتصميم الإضاءة إبراهيم الفرن، وتأليف الموسيقى أحمد نبيل، وتصميم الأزياء غادة شلبي، وتصميم الديكور محمد سعد، وتنفيذ الأزياء والديكور هبة عبدالحميد، والاستعراضات إهداء من الفنان أحمد مانو، ومكياج وفاء مدبولي، ومساعدو الإخراج مصطفى الحلواني، يوسف اليماني، وأحمد سعيد، ومخرج منفذ محمد إبراهيم، وإخراج أمير اليماني.