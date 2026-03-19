بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران

جهت بريطانيا اليوم الخميس، اتهامات لرجلين بالتجسس لصالح إيران، من خلال مراقبة أشخاص وأماكن مرتبطة بالجالية اليهودية، وذلك في إطار تحقيق بدأ قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، تم توجيه الاتهام إلى نعمت الله شاهسافاني، 40 عامًا، وهو مواطن إيراني بريطاني مزدوج الجنسية، وعلي رضا فراساتي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 22 عامًا، وذلك بعد تحقيق في أفعالهما في شمال لندن على مدى خمسة أسابيع خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي.

ويحذر المشرعون البريطانيون وأجهزة المخابرات المحلية منذ سنوات، من التهديد الإيراني داخل بريطانيا.

وقالت كبيرة المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز، إن التحقيق يجب أن يطمئن المجتمعات اليهودية بأن الشرطة ستتحرك حيال أي تهديدات لسلامتهم.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على الرجلين في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن رجلين آخرين ألقت القبض عليهما اُطلق سراحهما، دون توجيه أي تهمة إليهما.