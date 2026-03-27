شركة المياه بالقاهرة والجيزة: الخط الساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات

قال وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك تنسيقًا كاملًا برعاية المحافظات عبر غرف عمليات مركزية لمتابعة التعامل مع الأمطار والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة.

وأضاف "عابدين" عبر برنامج "حوار الخميس" على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن الشركة تتعامل مباشرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبمجرد صدور بيانات الأرصاد، يتم تفعيل خطة الانتشار المعدة مسبقًا لتغطية المحاور الرئيسية، ومطالع الكباري، والشوارع الرئيسية، والأحياء.

وتابع أن الحماية المدنية والهيئة العامة للتجميل والنظافة في الشوارع الداخلية تحت إشراف الغرف المركزية بالمحافظة، تشاركان في استعدادات مواجهة الأمطار، بالإضافة إلى غرف العمليات التابعة لوزارة الإسكان والتنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى توفر خطان ساخنان لخدمة المواطنين، والإبلاغ عن أي مناطق فيها تجمعات لمياه الأمطار، وهي: 175 في القاهرة، و125 على مستوى الجمهورية.

وأردف أن هذه الخطوط تعمل على مدار الساعة، حيث يتواصل المواطنون مع الغرف لتلقي الإخطار، ويتم بدورها إيصال المعلومات للفرق الميدانية على الأرض لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.