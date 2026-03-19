• مؤسسة البترول الكويتية قالت إن الهجوم لم يسفر عن إصابات

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الخميس، التعامل مع حريق اندلع بوحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي للنفط جراء اعتداء بمسيرة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن "إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود".

وأضافت أن "الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات"، مشيرة إلى أنه "تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.