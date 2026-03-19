وزير النقل يكرم الأمهات المثاليات في الوزارة لعام 2026

نظمت وزارة النقل احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، برعاية وحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، باعتبارها شريكا أساسيا فى بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة فى النهوض بالمجتمع،

وفى بداية كلمته خلال الاحتفالية، قدم الوزير التهنئة لكافة العاملات بوزارة النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، أن هذه المناسبة تمثل قيمة إنسانية عظيمة نجدد فيها معاني التقدير والوفاء لمكانة سامية في حياتنا جميعا، وهي مكانة الأم المصرية، مؤكدا أن الأم هي مصدر الحنان والعطاء، وهي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان القيم والمبادئ، ومنها يبدأ بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن الأم المصرية عبر التاريخ نموذجا مشرفا في الصبر والتضحية والإرادة، حيث لعبت دورا أساسيا في بناء الأسرة المصرية وترسيخ قيم الاستقرار والتماسك داخل المجتمع، وأن تكريم الأمهات المثاليات اليوم ليس مجرد احتفال تقليدي، بل هو رسالة تقدير وامتنان لكل أم قدمت الكثير من الجهد والعطاء في صمت، وتحملت مسئوليات كبيرة من أجل أسرتها وأبنائها ومجتمعها، كما أن المرأة المصرية، وخاصة الأم العاملة، استطاعت أن تقدم نموذجا مشرفا في التوازن بين مسئوليات الأسرة ومتطلبات العمل، فكانت في بيتها مصدرا للرعاية والحنان، وفي عملها مثالا للإخلاص والالتزام.

كما أعرب الوزير عن فخره واعتزازه بوجود نماذج مشرفة من السيدات العاملات في وزارة النقل، اللاتي يشاركن بجهودهن المخلصة في مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها، ويساهمن بدور فعال في دعم مسيرة العمل والتطوير التي تشهدها منظومة النقل في مصر.

وأوضح أن المرأة المصرية أثبتت عبر تاريخها أنها شريك أساسي في مسيرة الوطن، تسانده في أوقات التحديات وتشارك بجهدها وعطائها في مسيرة البناء والتنمية، بما تمتلكه من إرادة قوية وإيمان عميق بقيمة العمل، منوها إلى أن الاحتفاء بالأمهات المثاليات هو في حقيقته احتفاء بقيمة عظيمة من قيم المجتمع المصري، وتأكيد على تقديرنا لكل امرأة تساهم في بناء أسرتها، وتشارك بدورها في بناء مجتمع قوي ومتقدم.

وفي ختام كلمته، قدم الوزير الشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بوزارة النقل في مختلف القطاعات والإدارات، تقديرا لجهودهن المخلصة ودورهن المهم في دعم مسيرة العمل داخل الوزارة.

كما وجه التحية والتقدير لكل امرأة في حياتنا؛ للأم التي صنعت الأجيال، وللابنة التي تمثل الأمل في المستقبل، وللأخت التي تشاركنا المساندة والمحبة، وللزوجة التي تقف شريكًا في رحلة الحياة، فكل واحدة منهن تمثل قيمة عظيمة ودورا مهما في بناء الأسرة والمجتمع.

وفى ختام الاحتفالية، كرم الوزير عددا من الأمهات العاملات في وزارة النقل والجهات التابعة لها، تجسيدا لدورهن الكبير في النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل، إلى جانب دورهن في تربية أجيالا جديدة من الأبناء تساهم في عملية التطور الشاملة في مصر وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.