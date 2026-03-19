واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران

• بحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي قالت إن البيت الأبيض لم يحدد بعد حجم الميزانية التي سيطلبها من الكونغرس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" طلبت من البيت الأبيض ميزانية تتجاوز 200 مليار دولار، بهدف مواصلة الحرب على إيران.

وأضافت الصحيفة التي استندت في خبرها إلى مصادر مطلعة، الأربعاء، أن البنتاجون تقدم بطلب إلى البيت الأبيض للحصول على هذا التمويل تمهيدا لعرضه على الكونغرس، من أجل تغطية تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض لم يحدد بعد حجم الميزانية التي سيطلبها رسميا من الكونجرس، في حين قدمت وزارة الحرب خلال أسبوعين عدة مقترحات مختلفة لحزم تمويل.

ولفتت إلى أن هذا الرقم قد يتجاوز تكاليف العمليات الجوية التي نفذتها إدارة دونالد ترامب حتى الآن، وأن بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض يشككون في إمكانية موافقة الكونجرس على هذا الطلب.

وذكرت أن وزارة الحرب رفضت التعليق على هذه الادعاءات.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.