السلطة القضائية في إيران: إعدام 3 رجال اعتقلوا خلال احتجاجات يناير

أعلنت السلطة القضائية في إيران إعدام ثلاثة رجال كانوا اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، في أول حكم إعدام يتم الإعلان عن تنفيذه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

واتهم الرجال الثلاثة بقتل شرطيين طعنا في مدينة قم، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، خلال الاحتجاجات.

وكانت إيران قمعت المظاهرات بعنف شديد، أسفر عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف الآخرين، وحذر نشطاء من احتمال أن تقوم السلطات بتنفيذ عمليات إعدام واسعة بحق المعتقلين.

ومنذ فترة طويلة، تواجه إيران اتهامات من منظمات حقوق الإنسان، بانتزاع اعترافات بالإكراه من المعتقلين، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم على نحو كامل أمام المحكمة.