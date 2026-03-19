عاصفة تودي بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في مدينة كراتشي الباكستانية

قال مسؤول قطاع الطوارئ والمستشفيات اليوم الخميس إن أمطارا غزيرة وعواصف قوية ضربت أكبر مدينة في باكستان خلال الليل، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة الكثيرين، بالإضافة إلى انهيار حوائط وأسقف في عدة مواقع.

وبدأت العاصفة أمس الأربعاء واستمرت حتى الليل في كراتشي، عاصمة إقليم السند بجنوب البلاد. وطالبت السلطات المواطنين بتجنب التنقل غير الضروري.

وقد تم نقل ما لا يقل عن 15 جثة إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة. وقالت الجراحة بالشرطة سمية طارق ومسؤولون بقطاع الطوارئ إن أكثر من 24 شخصا أصيبوا ويتم علاجهم في المستشفيات بعد تعرضهم لحوادث ذات صله بالطقس.

وتسببت العاصفة في اقتلاع الأشجار على جوانب الطرق وعرقلة حركة المرور، حسبما قال مسؤولو الإغاثة والشرطة.

وناشد عمدة كراتشي مرتضى وهاب السكان البقاء في المنازل وتجنب التنقل غير الضروري، محذرا من أن الكثير من الأشجار سقط، وأن طواقم العمل تعمل على إزالتها من الطرق.

وقال خبراء الأرصاد إنه من الممكن أن يستمر هطول الأمطار وهبوب العواصف الرعدية التي تصاحبها رياح قوية، وربما عواصف ثلجية في كراتشي ومناطق أخرى بإقليم السند.