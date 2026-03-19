تقدم الطالب عمر علي، ابن الثانية عشرة عاما، المقيد بالصف الأول الإعدادي بمعهد السادس من أكتوبر الأزهري، إمامًا للمصلين في صلاة صلاة التهجد بالجامع الأزهر، وذلك في الليلة التاسعة والعشرين، من شهر رمضان.

وجاء تقديم الأزهر للطالب اليافع كخطوة تعكس حرص المؤسسة الأزهرية على دعم أبنائها المتميزين من حفظة كتاب الله، وتشجيعهم وتمكينهم من اتخاذ خطوات عملية، وتأهيلهم ليكونوا أئمة المستقبل وخير سفراء للأزهر الشريف.

ويُعَدُّ الطالب الأزهري عمر علي واحدًا من أبرز الأصوات القرآنية الصاعدة؛ إذ أتمَّ حفظ القرآن الكريم على يد مشايخه وأساتذته بالأزهر، وتبنَّته المؤسسة منذ وقت مبكر ليبدأ رحلته مع المسابقات القرآنية، حيث تُوِّج بلقب الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة» بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

كما فاز بجائزة «الغصن الذهبي»، إلى جانب تحقيقه إنجازًا دوليًّا بحصوله على المركز الثاني في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، ليؤكد حضوره القوي وتمثيله المشرف للتعليم الأزهري.