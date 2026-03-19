إصابة سفينة قبالة قطر وحريق بأخرى شرق ميناء إماراتي

أصيبت سفينة بـ"مقذوف" قبالة سواحل قطر، واندلع حريق في أخرى شرق ميناء إماراتي، ضمن تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة عليه.

وقالت ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية ​البريطانية، في بيان الخميس، إن سفينة أصيبت بـ"مقذوف مجهول"، على ⁠بعد أربعة ​أميال بحرية ​إلى الشرق من مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، و"​جميع أفراد الطاقم بخير".

والخميس، أعلنت قطر السيطرة على حرائق اندلعت بمنطقة راس لفان الصناعية، ⁠حيث مرافق معالجة الغاز ​الطبيعي ​المسال ⁠الرئيسية بالدولة الخليجية؛ جراء هجمات صاروخية إيرانية.

فيما اندلعت النيران في سفينة أخرى، بعد أن أصيبت ​بـ"مقذوف مجهول" ‌على ⁠بعد 11 ميلا ​بحريا ​إلى ⁠الشرق من ميناء ​خورفكان في الإمارات، بحسب بيان للهيئة البريطانية مساء الأربعاء.

وتتهم عواصم إقليمية وغربية طهران باستهداف سفن تجارية في ممرات ملاحية إقليمية، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير حربا على إيران.

وقتلت هذه الحرب في إيران ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 3924، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.

كما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.