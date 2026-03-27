وزير الدفاع الألماني: أوروبا آمنة من صواريخ إيران بفضل الناتو

بدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المخاوف بشأن مدى الصواريخ الإيرانية التي يمكن نظريا أن تصل أيضا إلى أهداف في أوروبا.

وقال الوزير خلال زيارة إلى ثكنة عسكرية أسترالية قرب مدينة بريسبان على الساحل الشرقي: "أوروبا آمنة، خاصة أن ألمانيا لا تدافع عن نفسها بمفردها في إطار الدفاع الجوي، بل يتم ذلك في سياق قوات الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأشار بيستوريوس أيضا إلى بناء نظام الدفاع الجوي "آرو 3" الذي تم شراؤه من إسرائيل، والذي سيكون جاهزا للاستخدام قريبا، وقال: "هذا يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام. ما زلت أتذكر الأصوات المنتقدة عندما قمنا بشرائه. كان يقال إنه لا توجد أصلا صواريخ يتعين على هذا النظام التصدي لها".

ومن المفترض أن يكون "آرو 3" قادرا على تدمير الصواريخ المعادية حتى على ارتفاعات تزيد على 100 كيلومتر، وهي قدرة لا تمتلكها القوات المسلحة الألمانية حتى الآن. ويعد موقع سلاح الجو في شونيفالده/هولتسدورف على الحدود بين ولايتي سكسونيا-أنهالت وبراندنبورج، والذي يضم ميدانا للتدريب العسكري، أول ثلاثة مواقع مخطط لها لتمركز نظام "آرو" بها في ألمانيا.

وقال بيستوريوس بشأن مدى أنظمة الأسلحة الباليستية الإيرانية: "بالطبع يمكن نظريا لهذه الصواريخ أن تصل إلى أوروبا. لكننا - بصراحة - كنا نعرف ذلك من قبل. السؤال هو: بأي تسليح وبأي دقة؟ ولهذا فإننا نعتمد على قدرة الدفاع المشتركة التي تم تشكيلها في إطار الناتو".

وفيما يتعلق بالدفاع الجوي، أشار الوزير أيضا إلى أن الصواريخ الموجهة لنظام "باتريوت" الأمريكي سيتم تصنيعها قريبا في ألمانيا من قبل شركة "إم بي دي إيه" للصناعات الدفاعية، وقال: "لكن -لأكون صريحا - لا يمكننا الإسراع أكثر من ذلك. لقد تم إطلاق هذا المشروع بالفعل في وقت مبكر".