مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات الحرب

• مشروع القرار ينص على إخضاع أي حرب على إيران لموافقة الكونجرس

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لتقييد "صلاحيات الحرب"، بحيث ينص على إخضاع أي حرب يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران لموافقة الكونجرس.

وجرى التصويت على مشروع القرار، الذي قدمه النواب الديمقراطيون، وحظي بمعارضة 53 صوتًا مقابل 47.

وصوّت السيناتور الجمهوري راند بول لصالح المشروع مخالفًا موقف حزبه، فيما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.

وينص "قانون صلاحيات الحرب" الصادر عام 1973 على ضرورة حصول الرئيس الأمريكي على موافقة الكونغرس قبل الدخول في حرب مع أي دولة، كما يلزمه بإبلاغ الكونغرس مسبقًا بمثل هذه الخطوات.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.