إصابة 8 إسرائيليين جراء 5 دفعات صاروخية إيرانية خلال ساعتين ونصف

• في الوسط والشمال، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة 12

أطلقت إيران، صباح الخميس، 5 دفعات صاروخية على وسط وشمال إسرائيل خلال ساعتين ونصف الساعة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص على الأقل، وفق إعلام عبري.

بالتزامن، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل 4 مرات، فيما دوت مرة واحدة في منطقة الشمال، بحسب إعلام عبري ومراسل الأناضول.

كما دوت صفارات الإنذار في العديد من المواقع شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرات من لبنان، وفق المصادر ذاتها.

وأفاد إعلام عبري بسقوط شظايا صاروخية في مناطق عدة بشمال ووسط إسرائيل، علما بأن الجيش يفرض قيودا مشددة على نشر مواقع سقوط الصواريخ والشظايا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "دوت صفارات الإنذار 5 مرات في وسط وشمال إسرائيل عقب وابل متتالٍ من الصواريخ الإيرانية، وقد تم اعتراض الدفعة الأولى دون وقوع أضرار أو إصابات".

وأضافت أنه في الدفعة الثانية، "أصاب صاروخ عنقودي إيراني، مُطلقًا ذخائر أصغر حجمًا" مبنى في بلدة كفر قاسم (شمال)، حيث أفاد جهاز الإسعاف بإصابة 6 أشخاص، كما أُصيب آخر بمستوطنة شعار شومرون.

وتابعت أنه في الدفعة الثالثة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه وابلًا صغيرًا من الصواريخ أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل، وأفاد جهاز الإسعاف بإصابة عدد من الأشخاص أثناء توجههم إلى أماكن آمنة.

وفي الدفعة الرابعة، وفق الصحيفة، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق ومدن بينها القدس، دون الإبلاغ عن إصابات.

وذكرت الصحيفة أنه في الدفعة الخامسة، دوت صفارات الإنذار في أنحاء حيفا ومناطق الكرمل والوديان والجليل في شمال إسرائيل، "بعد ما يُعتقد أنه قذيفة عنقودية أُطلقت من إيران".

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأن مبنى تجاريا أصيب إصابة مباشرة فيما أصيب سائق حافلة بجروح طفيفة، بشمالي إسرائيل، دون تفاصيل أكثر.

وفي الوقت نفسه، تم تفعيل صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة، شمالي إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، بحسب إعلام عبري.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حجم الخسائر، فيما تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع مصورة للخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء حرب تل أبيب وواشنطن على إيران إلى 5229 شخصا، بينهم 149 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



