رئيس وزراء تايلاند يفوز بتصويت في البرلمان ليبقى في منصبه

فاز رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول في تصويت بالبرلمان اليوم الخميس ليبقى في منصبه، وفقا لنتائج رسمية.

وحصل زعيم حزب بومجايثاي على 293 صوتا، متجاوزا الأغلبية المطلوبة في المجلس المؤلف من 498 عضوا الذين حضروا الجلسة بمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يبقى أنوتين في منصبه رسميا بعد أيام من حصوله على الموافقة الرسمية من الملك ماها فاجيرالونجكورن، ومن المتوقع تعيين مجلس الوزراء الجديد في الأسابيع المقبلة.

وكان حزب بومجايثاي قد فاز بـ 191 مقعدا في الانتخابات العامة في فبراير الماضي، حسبما أظهرت النتائج الرسمية، ومنذ ذلك الحين أسس ائتلافا مع عدة أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أغلبية.

وأصبح أنوتين / 59 عاما/ رئيسا للوزراء في سبتمبر الماضي عقب أن خدم في مجلس وزراء حكومة سلفه بايتونجتارن شيناواترا، التي اضطرت للتخلي عن منصبها بسبب أخطاء أخلاقية تتعلق بطريقة سوء إدارة العلاقات مع كمبوديا. وقام أنوتين بحل البرلمان في ديسمبر الماضي للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة عقب أن تعرضت لتهديدات بإجراء تصويت بحجب الثقة.