ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى إدارة وترويج تطبيق مراهنات

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مظلة إدارة وترويج تطبيق المراهنات "XBET1".

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام تشكيل عصابي يتزعمه أحد الأشخاص يعمل كوكيل لتطبيق المراهنات (xbet1)، واستعانته بشخصين آخرين (جميعهم مقيمين بأسيوط)، فى إدارة حركة التحويلات عبر محافظ مالية نظير حصولهم على نسب عمولة من إجمالي قيمة التحويلات (سحب – إيداع).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (10 هواتف محمولة – لاب توب – 2 تابلت – طابعة – 152 شريحة محمول- سيارة ملاكى) .. وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين وجود محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وحسابين بأحد تطبيقات العملات المشفرة.

وبمواجهة المتهمين، أقر الأول بقيامه بإدارة 7 حسابات كوكيل بذات التطبيق، يتلقى من خلالهم تكليفات من القائمين على إدارة التطبيق فى الخارج بشأن التحويلات المالية (سحب – إيداع) الخاصة بالمتراهنين، واستعانته بالاثنين الآخرين لإدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، نظير حصولهما على نسب عمولة من إجمالي قيمة التحويلات، وأن المبالغ المالية المتواجدة برصيد المحافظ الإلكترونية وحسابي تطبيقات العملات المشفرة وكذا السيارة، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين الآخرين، أيدا ما سبق.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات والانخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية، التي تستدرج المواطنين فى بداية الأمر لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار فى ممارستها، ثم تكبدهم خسائر مالية كبيرة، بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.