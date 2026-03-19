ارتفاع حالات الزواج في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 7 أعوام خلال عام 2025

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن عدد حالات الزواج في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 1ر8% خلال عام 2025 ليصل لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة البيانات والإحصاءات أظهرت أنه تم تسجيل 240 ألف و300 حالة زواج خلال العام الماضي، مقارنة بـ 222 ألف و400 حالة خلال عام 2024، مما يمثل ثالث عام يشهد زيادة في عدد حالات الزواج.

وتشابه عدد حالات الزواج خلال العام الماضي ما تم تسجيله قبل جائحة كورونا وبلغ 239 ألف و200 خلال عام 2019.

وأرجعت الوزارة الارتفاع الأخير في حالات الزواج إلى زيادة عدد من هم في مطلع الثلاثينات من عمرهم وإتمام حالات الزواج التي تم إرجاؤها خلال فترة جائحة كورونا.