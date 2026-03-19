العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر اليوم، وحتى 12 ظهرًا الأحد المقبل، وذلك كـ«إجراء احترازي مؤقت».

وأوضحت أن القرار يأتي استنادًا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.

والخميس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، سقوط 27 قتيلا و50 جريحا بغارات أمريكية على مقراتها، منذ مطلع مارس الجاري.

وأوضحت أن العدد الكلي للضربات بلغ 32 ضربة جوية أسفرت عن 27 قتيلا و50 مصابا من الحشد الشعبي.

وتأتي هذه الهجمات في سياق هجوم أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ورد طهران عليه.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.