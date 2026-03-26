إصابة 3 نازحين وغرق مئات الخيام بفعل أمطار غزيرة في غزة

• وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الإمكانيات

أصيب 3 نازحين فلسطينيين، الخميس، جراء سقوط جدار متضرر من الإبادة الإسرائيلية وسط مدينة غزة، بفعل الأمطار الغزيرة والرياح المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ ساعات الليل.

يأتي ذلك في وقت أغرقت فيه الأمطار مئات من خيام النازحين ومراكز الإيواء خصوصا في المناطق الغربية من مدينة غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات وسط أوضاع إنسانية ونقص حاد في الإمكانيات.

وقالت مصادر طبية للأناضول إن 3 فلسطينيين أصيبوا إثر سقوط جدار متضرر من قصف إسرائيلي سابق على خيمتهم في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، نتيجة الرياح الشديدة والأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي.

وذكرت المصادر أنه جرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة لتلقي العلاج، فيما عولج الثالث ميدانيًا، دون الكشف عن هوياتهم.

وقال متحدث بلدية غزة حسني مهنا للأناضول، إن الأمطار تسببت في غرق مئات الخيام في المدينة، في ظل هشاشة مراكز الإيواء وعدم قدرتها على الصمود.

وأضاف أن البنية التحتية المدمرة، لا سيما شبكات تصريف المياه، أدت إلى تجمع المياه في الشوارع وتسربها إلى الخيام ومراكز الإيواء، إلى جانب اقتلاع وتدمير العديد منها.

وأشار مهنا إلى أن طواقم البلدية تعمل على مدار الساعة بأدوات بدائية وإمكانيات محدودة للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي.

وحذر من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في حال استمرار المنخفض، "خاصة مع اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق".

ويأتي هذا المنخفض في وقت ما يزال نحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة، يعيشون ظروفا قاسية في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال الحرب.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الساري منذ 10 أكتوبر 2025، لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسنا ملحوظا، جراء تنصل تل أبيب من التزاماتها بالاتفاق وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.