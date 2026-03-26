المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يبحث في دورة غير عادية دعم فلسطين ولبنان

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب دورة غير عادية، لبحث تطورات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في فلسطين ولبنان، جراء التطورات المتصاعدة والممارسات اللاإنسانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري، الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بحضور الوزراء ورؤساء الوفود الأعضاء.

واستمع الوزراء باهتمام إلى العرض الذي قدمه كلا من سماح حمد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، و حنين السيد وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، حول تطورات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، والوقوف على المتطلبات العاجلة في البلدين.

وفي ضوء ذلك، أصدر المكتب التنفيذي القرارات اللازمة بتقديم الدعم للدولتين، على أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصفتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع مصر بصفتها رئاسة المكتب التنفيذي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وفي ذات الإطار أشاد المكتب التنفيذي بالجهود الهامة التي تبذلها العديد من الدول العربية لتقديم كافة سُبل الدعم الاجتماعي والإنساني في فلسطين ولبنان.