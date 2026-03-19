واشنطن بوست: رصد طائرات بدون طيار فوق قاعدة عسكرية يقيم بها روبيو وهيجسيث

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن مسئولين أمريكيين رصدوا ‌طائرات بدون طيار (درون) مجهولة فوق قاعدة عسكرية في واشنطن يقيم بها وزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيجسيث.

ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن المسئولين لم يحددوا مصدر ⁠الطائرات بدون طيار، مشيرين إلى أن رصد الطائرات بدون طيار فوق قاعدة فورت ماكنير دفع المسئولين إلى التفكير في إمكانية نقل روبيو وهيجسيث.

ومع ذلك، أضاف التقرير نقلا عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن الوزيرين لم ينتقلا.

وذكرت "واشنطن بوست" أن الجيش الأمريكي يراقب التهديدات المحتملة ‌عن ⁠كثب نظرا لرفع مستوى التأهب بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل على ⁠الفور.

ولم يرد البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية على طلبات التعليق.

وأحجم المتحدث الرسمي باسم البنتاجون شون بارنيل ⁠عن مناقشة مسألة الطائرات بدون طيار مع صحيفة واشنطن بوست.

وقال للصحيفة: "لا يمكن للوزارة ⁠التعليق على تحركات الوزير (هيجسيث) لأسباب أمنية، ونشر مثل هذه التقارير يُعد تصرفا غير مسئول على الإطلاق"