بعثة الترجي تصل القاهرة اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي

يصل فريق الترجي التونسي إلى القاهرة اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لملاقاة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة مرتقبة تقام مساء السبت على استاد استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الترجي اللقاء بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد في رادس، بينما يسعى الأهلي لقلب النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وكشفت تقارير تونسية أن الفريق واصل تحضيراته في تونس، حيث خاض مرانه مساء الأربعاء لليوم الثاني على التوالي عقب الانتصار في مباراة الذهاب، قبل أن يؤدي حصة تدريبية صباح الخميس، ثم يتوجه بعدها إلى المطار للسفر إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق التونسي، بقيادة مدربه باتريس بوميل، مرانه الوحيد في القاهرة مساء الجمعة على ملعب المباراة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة الحاسمة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي الترجي للحفاظ على تقدمه، مقابل طموح الأهلي في استغلال عاملي الأرض لتحقيق ريمونتادا والتأهل للدور المقبل من البطولة القارية.