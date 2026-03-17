وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بملاحقة مرتكبي الاعتداءات التي وصفها بأنها «إرهابية» على حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القائد العام صباح النعمان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: «في الوقت الذي تتعرض له قواتنا الأمنية من منتسبي الحشد الشعبي لاعتداءات غادرة سقط على إثرها شهداء وجرحى، تكررت الاعتداءات غير المبررة على عدد من المفاصل والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وهي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء قواتنا الأمنية البطلة بجميع تشكيلاتها».

وأضاف: «تعرض حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد إلى اعتداءات إرهابية، وهي أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار».

وتابع: «على خلفية هذه الاستهدافات، أمر القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة، بتعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فوراً لينالوا جزاءهم العادل».

وشدد على أن "أمن الدولة وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، كما أمر بمحاسبة المقصرين ممن تلكأ في أداء الواجب ضمن منطقة عمله.

ومضى بالقول: "شعبنا العراقي المتضرر الأكبر من هذه الأفعال التي ستُواجه بإجراءات حازمة؛ لضمان ديمومة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".