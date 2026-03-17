هجوم بطائرة مسيرة يمنع مذيعا عراقيا من الظهور في برنامجه

أعلن مذيع عراقي، تعذر ظهوره في برنامجه التلفزيوني، بسبب هجوم بطائرة مسيرة وقع في العاصمة بغداد مساء الاثنين.

وقال المذيع العراقي أحمد ملا طلال عبر حسابه على منصة إكس: «بسبب تعرض الفندق الذي يوجد فيه استوديو البرنامج للقصف بطائرة مسيرة، نعتذر عن (عدم) تقديم حلقة الليلة».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تعاملت، مساء اليوم، مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وفور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل.

وفي وقت لاحق، أصدرت الداخلية العراقية بيانًا آخر قالت فيه: «بعد قيام فرق الأدلة الجنائية المختصة بإجراء الكشف الموقعي والفني، تبيّن أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تُذكر».

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.