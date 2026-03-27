قالت مصادر مطلعة لمراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد إن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الجمعة، أن الحرب في إيران ستستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين لأربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة عاقدة العزم على تحقيق جميع أهدافها.

وأكد روبيو، خلال كلمة، أنه "يمكننا تحقيق أهدافنا في إيران بدون أي قوات برية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد شيء مما تفعله روسيا لإيران يعيق عملياتنا"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقال روبيو إن "إيران بعثت رسائل بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي"، مؤكدا: "أهدافنا معروفة في إيران وسنعمل على تحقيقها قريبا".

وأضاف: "نتوقع أن عملية إيران ستنتهي في الوقت المناسب ونحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهرا".

وتابع: "إيران قد تقرر إنشاء نظام لتحصيل رسوم على مضيق هرمز. وعلى العالم على منع إيران من تقاضي الأموال لقاء السماح بعبور السفن لمضيق هرمز"، مؤكدا: "يجب فتح مضيق هرمز".