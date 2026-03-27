وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية

-قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»

-نستهدف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأضاف كجوك، إنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، لافتًا إلى استهداف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

وتأتي هذه التسهيلات الجمركية الاستثنائية في إطار توجه الدولة نحو دعم بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد؛ ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول مرنة تُسهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتقليل زمن وتكلفة العمليات التجارية.

ومن جهته، قال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن شركة التأمين تغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقيمة البضائع المحظورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.