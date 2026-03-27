توصلت إدارة أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع مدربها الأرجنتيني دييجو سيميوني، لتمديد عقده الذي كان ينتهي بنهاية موسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الطرفين اتفقا على إضافة موسم جديد إلى العقد، ليواصل سيميوني مهمته مع الفريق حتى يونيو 2028، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في المشروع الفني للمدرب.

وأضافت التقارير أن اجتماعًا جمع إدارة النادي بالمدرب الأرجنتيني شهد حسم كافة التفاصيل المتعلقة بتمديد التعاقد، إلى جانب مناقشة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الإدارة الرياضية بالفعل في التحرك لتلبية مطالب سيميوني، استعدادًا للموسم الجديد، بهدف تعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة على البطولات.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، في ظل سعيه لتحسين موقعه قبل نهاية الموسم.