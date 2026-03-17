الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2007، فوزًا ثمينًا أمام ضيفه المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية للمنافسة على اللقب.

افتتح بلال عطية التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 27، وسجل المقاولون هدف التعادل من ركلة جزاء، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أضاف محمد عبد الفتاح "تاحا" الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل المقاولون هدفه الثاني، ليستمر التعادل بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، في ظل محاولات مستمرة من الأهلي لتسجيل هدف الفوز، الذي جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق تاحا، بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للأهلي بنتيجة 3-2، قفز به إلى صدارة ترتيب الدوري.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى 53 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، مسجلًا 55 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.