بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة تهنئة إلى الإيرانيين الاثنين بمناسبة رأس السنة الفارسية (عيد النوروز)، فيما تتواصل الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران.

وقال نتنياهو في فيديو، بحسب وكالة فرانس برس: "إلى الشعب الإيراني الشجاع، أتمنى لكم، كما كل عام، موسم أعياد سعيدا، يبدأ بمهرجان الأنوار"، في إشارة إلى مهرجان تشهارشنبه سوري، وهو مهرجان إيراني قديم للأنوار والنار يُحتفل به الأربعاء.

وأضاف متحدثا بالإنجليزية، مع ترجمة مصاحبة باللغة الفارسية: "إنه يرمز إلى الاعتقاد القديم للشعب الإيراني بأن النور سينتصر على الظلام، وأن الخير سينتصر على الشر".

وتابع: "لهذا العيد هذا العام معنى خاص... أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم عيد نوروز سعيدا - عام للحرية. بداية جديدة مليئة بالأمل لكم جميعا"، في إشارة إلى العيد الذي سيحتفل به الجمعة.

في السنوات الأخيرة، دأب نتنياهو على نشر رسائل فيديو موجهة إلى الشعب الإيراني، وخاصة إلى معارضي القيادة هناك.

وفي مؤتمر صحفي متلفز في السابع من مارس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للإيرانيين إن "لحظة الحقيقة تقترب"، وحثهم على تحرير أنفسهم مما سماه "نير الاستبداد" حتى تتمكن إسرائيل وإيران من "العودة إلى كونهما صديقين شجاعين"، على حد تعبيره.