نادية مصطفى تنفي شائعة فقدان الوعي عن هاني شاكر: حسبي الله ونعم الوكيل في مروّجي الأخبار الكاذبة

نفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فقدان الفنان هاني شاكر الوعي، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

ونشرت نادية مصطفى بيانًا على لسان السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، جاء فيه: "ما يتم تداوله حاليًا على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فقدان الوعي لهاني شاكر هو كلام غير صحيح تمامًا، والفنان هاني شاكر لم يفقد الوعي على الإطلاق".

وأضاف البيان: "نؤكد أن أي شخص يدّعي قربه من العائلة وينشر معلومات عن حالته هو شخص غير صادق، وكل ما يُنشر على لسان مصادر مقربة لا يمت للحقيقة بصلة".

وتابع البيان أن المعلومات الصحيحة عن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر متوافرة فقط لدى كل من نجله شريف هاني شاكر، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نادية مصطفى، مؤكداً أنه لا توجد أي مصادر أخرى مخوّلة بالتصريح بشأن حالته.

وأوضح البيان أن الفنان هاني شاكر يتواجد حاليًا في أحد المستشفيات خارج مصر، حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة، ويمر بمرحلة تغذية مكثفة لاستعادة قوته ولياقته، بعد تعرضه لنزيف حاد أثناء إجراء عملية جراحية في القولون.

واختتمت نهلة توفيق بيانها بالتأكيد على أن أي معلومات تخالف ذلك تعد شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروّج أخبارًا كاذبة دون مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه".